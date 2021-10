Stanisław Żmijan: Dostałem drugie życie. Wywiad z przewodniczącym regionu Platformy Obywatelskiej

Zatęsknił pan za polityką przez te dwa lata, które minęły od wyborów?

Nie ujawniałem tego wcześniej, ale mimo że nie zdobyłem mandatu poselskiego w ostatnich wyborach, to dawałem sygnały, że żyję i nie jest mi obojętne to, co się dzieje w kraju i w naszym regionie. Nie towarzyszyło mi uczucie tęsknoty, ale ci, którzy uznali, że już mnie w polityce nie ma na trwałe, srogo się zawiedli.

Ale tempo politycznych emocji spadło po pięciu kadencjach poselskich.

Tak, ale proszę pamiętać, że pandemia wyhamowała także aktywność polityczną. Chociaż cały czas spotykałem się z ludźmi, jeździłem na posiedzenia klubu parlamentarnego PO, na którym zabierałem głos. Byłem aktywny.

Czyli brakowało tej polityki.

Miałem poczucie, że jest jeszcze coś do zrobienia, a moja kondycja pozwala mi w tym uczestniczyć. Nie było takiego momentu, żebym powiedział sobie: 18 lat w Sejmie i wystarczy. Uważałem, że powinienem jeszcze coś zrobić. Nie chciałem zatrzaskiwać za sobą drzwi.