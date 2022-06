Stanisławów. Miejsce gdzie podobno gromadziły się wiedźmy i wilkołaki

Z tym miejscem związanych jest wiele legend . Nie tylko o czartowskiej porażce w sprawie budowy piekła. Według jednej z opowieści miał tutaj znajdować się kiedyś obszerny zamek z rozległymi lochami. Został on podobno zniszczony podczas jednego z tatarskich najazdów. Inne podanie opowiada o tym, iż „Piekiełko” było niegdyś ważnym miejscem zlotów czarownic z całego regionu. Nocami słyszano stamtąd nawet jakieś dziwne, demoniczne chichoty, piski i szepty.

Napis na tablicy z taką opowieścią możemy przeczytać obok „Piekiełka” w miejscowości Stanisławów. To malownicza wieś położona na północno-wschodnim skraju gminy Józefów (przy drodze do Krasnobrodu). W lesie, około kilometr od tej wioski – na wzgórzu Kamień - znajduje się pomnik przyrody nieożywionej nazywany właśnie „Piekiełkiem”. Znajdziemy tam „formy skalne wymodelowane w utworach mioceńskich”. Niektóre z nich są pokaźne. Za najpiękniejszy uważany jest tzw. Diabelski kamień .

O co chodziło? W „Piekiełku” miały się kiedyś odbywać tajne narady nieczystych sił. Chętnie ponoć przybywały w to miejsce również wilkołaki (ze starych przekazów wynika, iż kiedyś na Zamojszczyźnie ich nie brakowało) i błąkające się po okolicy polne i leśne demony. Trzeba przyznać, że w józefowskim „Piekiełku” nadal panuje jakaś tajemnicza, trudna do określenia atmosfera.