Starcie derbowe w Puławach. Stawka większa dla Motoru

Mowa oczywiście o piłkarzach Motoru Lublin, dla których mecz w Puławach będzie podwójnie ważny. Żółto-biało-niebiescy są pewni tego, że zagrają w barażach o Fortuna 1. Ligę. Nie wiedzą za to, z której pozycji do nich przystąpią.

Póki co lublinianie z dorobkiem 59 punktów zajmują 4. miejsce w tabeli. Oczko więcej od nich ma chorzowski Ruch, natomiast dwa oczka mniej mają Wigry Suwałki. Podopieczni trenera Marka Saganowski w teorii mogą jeszcze zatem zakończyć rozgrywki na miejscach 3-5. Dlaczego to takie istotne? Zespoły z pozycji 3-4 półfinałowy mecz barażowy z ekipą z lokat 5-6 zagrają u siebie. Gospodarzem finału analogicznie będzie zespół, który był wyżej w tabeli. Jest zatem o co grać.

- Jedziemy do Puław, aby przypieczętować 4. miejsce, które daje nam pierwszy mecz barażowy u siebie. Przy dobrym układzie możemy powalczyć też o 3. miejsce - mówi trener Motoru, Marek Saganowski.