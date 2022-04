Starcie z ligowym sąsiadem. Motor powalczy w Suwałkach

W pierwszym spotkaniu obu drużyn, które 16 października odbyło się na Arenie Lublin padł remis 1:1. Żółto-biało-niebiescy uratowali go w ostatniej minucie regulaminowego czasu gry.

Żółto-biało-niebiescy na bezpośredni awans mają raczej matematyczne niż realne szanse. Druga w tabeli Chojniczanka (61 punktów) ma nad czwartym zespołem z Lublina (54 pkt) aż siedem oczek zapasu. Trudno zatem spodziewać się, że rywal w walce o Fortuna 1. Ligę nagle straci formę.

To nie zmienia jednak faktu, że starcie w Suwałkach ma bardzo duże znaczenie dla końcowego układu tabeli. Przed Motorem, na 3. miejscu jest bowiem chorzowski Ruch (56 pkt). Do niego strata jest minimalna, a to kto będzie wyżej może zdecyduje o tym, która z ekip zagra potencjalny finał barażu u siebie. W tych wystąpią ekipy z miejsc 3-6. Najpierw w półfinale, a potem w decydującym meczu gospodarzem będzie ta, która rundę zasadniczą zakończyła wyżej.