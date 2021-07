Stare Miasto w Lublinie nie pomieści wszystkich? Wystawcy z targu na Szambelańskiej nie będą mogli handlować na Jarmarku Jagiellońskim

Targ przy Szambelańskiej w Lublinie na Starym Mieście działa w każdy weekend od maja do października. - Pozwolenie na organizację Jarmarku Produktów Tradycyjnych przy ulicy Szambelańskiej wydane jest do końca 2021 roku i dotyczy każdego weekendu z wyjątkiem jednego - 20-22 sierpnia, kiedy na Starym Mieście odbywa się Jarmark Jagielloński. Organizatorzy cotygodniowego Jarmarku Produktów Tradycyjnych pozwolenie na organizację swojego wydarzenia otrzymali jeszcze w kwietniu. W tej decyzji zawarta była informacja dotycząca wyłączenia pozwolenia na weekend 20-22 sierpnia. Do tej pory nie zgłaszali sprzeciwu i nie odwołali się od decyzji - informuje Izolda Boguta z biura prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin.