Stare Miasto w Lublinie prawie 100 lat temu i teraz. Te zdjęcia przeniosą Cię w czasie! Zobacz [28.04]

Ogródki działkowe w Kraśniku i Lublinie. Te są na sprzedaż! Ile kosztują? Sprawdź CENĘ. Lista TOP 20 [28.04]

OGRÓDKI DZIAŁKOWE na sprzedaż w województwie lubelskim. Sprawdziliśmy aktualne oferty na ogródki działkowe do kupienia w Kraśniku i Lublinie. Domek lub altanka, jabłonka, kawałek ziemi do sadzenia upraw i odpoczynek na świeżym powietrzu. Ile kosztuje taki luksus? Ceny wahają się od 6 tys. do nawet ponad 100 tys. zł! Ceny ogródków działkowych w pandemii poszybowały i wcale nie będą spadać. Ile zapłacimy za działkę ROD w Kraśniku i Lublinie wiosną 2021? Oto aktualne oferty (16 kwietnia). Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.