Start bezradny w Gdyni. Lubelski zespół przegrał z Asseco Arką

Po zmianie szkoleniowca wciąż nie widać zmiany w jakości gry czerwono-czarnych. Pierwsza kwarta meczu w Gdyni zakończyła się remisem 17:17, chociaż koszykarze z Lublina trafili tylko cztery rzuty z gry. Większość punktów Start zdobył z linii rzutów wolnych. Goście wykonali 10 takich rzutów, a wykorzystali dziewięć. Gospodarze tylko raz dostali taką szansę i zdobyli w ten sposób jeden punkt. Natomiast w drugiej kwarcie gdynianie ani razu nie wykonywali rzutów wolnych.

Tym elementem lublinianie początkowo odrabiali to, co tracili brakiem skuteczności w rzutach z dystansu. Aż siedem pierwszych rzutów zza linii 6,75 m było niecelnych. Dopiero w 17. minucie „trójkę” trafił Tweety Carter, a Start wyszedł na prowadzenie 30:29. Do przerwy była to jednak jedyna udana próba z 10 podjętych.

Po dwóch kwartach Arka prowadziła 39:32. Druga połowa dobrze rozpoczęła się dla Startu. W ciągu trzech minut Mateusz Kostrzewski zdobył sześć punktów. Szybko jednak na parkiecie zaczęli dominować gospodarze. W połowie kwarty gdynianie prowadzili różnicą 12 punktów (50:38), a w 27. minucie już 57:40. Siedem z dziewięciu ostatnich punktów dla Arki zdobył Dominik Wilczek, który kończył akcje z lewego skrzydła.