Start Lublin ma problemy nie tylko koszykarskie. Tane Spasev ocenia mecz ze Spójnią Stargard (+ZDJĘCIA)

Nowy trener koszykarzy Startu zwrócił uwagę na świetny występ rozgrywającego Spójni, Ericka Neal’a. - Jeżeli przeciwnik ma 65-procentową skuteczność w rzutach za trzy, a jeden zawodnik zdobywa 39 punktów i ma 11 asyst, to bardzo ciężko jest wygrać. Ale my nie przegraliśmy z tego powodu. Przegraliśmy z powodu innych, małych rzeczy. I to musimy szybko poprawić, bo w przeciwnym razie będzie nam bardzo ciężko – uważa Tane Spasev.

Szkoleniowiec zwrócił uwagę na nierówną grę swojej drużyny i przestoje, które zdarzają się od początku sezonu. - Potrzebna jest odpowiednia koncentracja przez 40 minut. My natomiast zaczynamy nagle grać bardzo źle, na poziomie pierwszej ligi, a nie PLK. Ja mówię jedno, a oni grają drugie. Ustalamy jedną obronę, a oni grają inną. To trwa tylko przez pięć, może dziesięć minut, ale wtedy zespół przeciwnika zaczyna naciskać i z plus cztery robi się za chwilę minus dziesięć. To nie jest jednak coś, co zdarza nam się teraz, bo widziałem to też we wcześniejszych meczach – podkreśla trener.