Start wygrał po dogrywce na inaugurację sezonu. Lubelski zespół pokonał Astorię Bydgoszcz (ZDJĘCIA)

Zwycięski debiut na ławce Startu zaliczył trener Artur Gronek. Szkoleniowiec praktycznie przez cały okres przygotowawczy przebywał z reprezentacją Polski i w Lublinie zameldował się dopiero trzy dni przed meczem. Minie więc trochę czasu, zanim zobaczymy zespół funkcjonujące według jego pomysłu.

- Jest sporo rzeczy, które musimy dodać, nad którymi musimy pracować. W tej chwili daleko nam do tego, jak mamy wyglądać. Ale atmosfera w drużynie, charaktery zawodników, dały nam to zwycięstwo. Oni byli razem, a to jest bardzo ważne, bo tego nie da się wytrenować. Natomiast w innych elementach jest jeszcze dużo pole do poprawy – ocenia Artur Gronek.

Debiutantów w lubelskim zespole było więcej. Po raz pierwszy w czerwono-czarnych barwach zagrali Kregor Hermet, Kacper Młynarski, Michał Krasuski oraz Klavs Cavars. Łotewski środkowy miał nieprzyjemny początek meczu, bo w pierwszych akcjach został dwa razy zablokowany przez rywali, szybko także złapał dwa przewinienia. Cavars pokazał jednak, że może dominować pod koszem.