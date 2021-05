Startują masowe punkty szczepień. 175 tys. osób już po dwóch dawkach

W tej sprawie konferencję prasową zwołał we wtorek poseł KO Michał Krawczyk.

– Pojechałem w weekend na plac Zamkowy, żeby sprawdzić jak ta akcja szczepień przebiega. Zobaczyłem kilkusetmetrową kolejkę osób. Ci ludzie stali po kilka godzin w deszczu i chłodzie do kontenera ustawionego na placu. Dla porównania w hali MOSiR znajduje się w środku przygotowany punkt szczepień powszechnych z dziesięcioma stanowiskami, w ciepłej hali, z setką miejsc do siedzenia – zwraca uwagę Michał Krawczyk, poseł KO, pytając dlaczego szczepionki nie mogły trafić do punktu szczepień w Icemanii.