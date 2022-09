Stary basior i wataha. Felieton Jacka Borkowicza

Podobne apele o dymisję Putina padały już wcześniej, w latach 2008 i 2012. Jak wiemy – bezskutecznie. Teraz jednak sytuacja jest diametralnie różna. Rosja prowadzi wojnę, której reżim zabronił wojną nazywać. Jeszcze niedawno za samo rozwinięcie na Placu Czerwonym białej, niezapisanej płachty (aluzji do słów „niet wojnie!”) zarabiało się brutalną interwencję policji, połączoną z sądową rozprawą. Jeszcze w lipcu moskiewski sąd skazał na siedem lat kolonii karnej Aleksieja Gorinowa, który na zamkniętym posiedzeniu rady dzielnicy powiedział kilka słów prawdy o najeździe na Ukrainę.

Teraz radni dwóch największych rosyjskich miast otwarcie mówią o zdradzie stanu, jakiej dokonał rosyjski prezydent, za co, według konstytucji, Duma może pozbawić go urzędu i postawić przed trybunałem. I co się dzieje? Dmitrij Pieskow, rzecznik Kremla i do niedawna arogancki apologeta zbrojnej agresji, przebąkuje coś o pluralizmie, nieśmiało tylko przestrzegając, aby „nie przekraczano delikatnej granicy”. Dwaj czołowi propagandziści rosyjskiego szowinizmu, Aleksander Dugin i Władimir Sołowiow, zostali publicznie upokorzeni – pierwszemu zamordowano córkę, drugi pokazał się przed kamerami telewizji z posiniaczoną twarzą.