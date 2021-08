Stawy „Echo” w Zwierzyńcu przestały wysychać. Opublikowano nowy raport RPN w tej sprawie

Emocje sięgały zenitu. Do władz Roztoczańskiego Parku Narodowego były słane petycje m.in. od kwaterodawców i mieszkańców gminy, którzy prosili o „wszelkie możliwe działania” w sprawie odpowiedniego napełnienia stawów w sezonie turystycznym. „Żądamy przywrócenia odpowiedniego stanu wody w stawach „Echo”, by umożliwić swobodną kąpiel wypoczywającym tam. Wbrew twierdzeniom władz i pracowników RPN o braku wody jest to możliwe” – czytamy w jednej z petycji.

Bo nie brakowało pomysłów na ratowanie „stawów”. Argumentowano np., że woda ze strumienia o nazwie Świerszcz, który zasila stawy „Echo” powinna być w pierwszej kolejności skierowana do stawu kąpielowego – a nie do innych, położonych wyżej (np. do „Czarnego Stawu”). Władze RPN wielokrotnie zapewniały, iż nie ma powodu do niepokoju, bo miejscowa plaża nie może być zamknięta, choćby dlatego, iż w planie ochrony parku istnieje „trwały zapis” o udostępnieniu części stawu dla ruchu turystycznego.