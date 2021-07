Stoczek Łukowski. Koń wpadł do piwnicy. Interweniowali strażacy

Do zdarzenia doszło we wtorek (20 lipca). O godz. 17:15 do dyżurnego Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie wpłynęło zgłoszenie, z którego wynikało, że do piwnicy jednego z budynków gospodarczych w Stoczku Łukowskim wpadł koń norweski (fiord).