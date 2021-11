Stoi w dolinie Czechówki i będzie rozświetlać drogę pamięci o zmarłych. Tuż za Lublinem stanęła latarnia umarłych

Niecodzienna latarnia stanęła na pograniczu Dąbrowicy i Lublina. Powszechnie takie budowle były wznoszone w XII w., ostatnia – w XIV. Lubelska latarnia ma pięć metrów wysokości i wykonana jest z kamienia wapiennego. Jej kształt i funkcja nie są jednak jedynym nawiązaniem do kultury średniowiecza. Również sposób wznoszenia latarni był wzorowany na ówczesnych technologiach.

– Część kwadr kamiennych ważyła po 140 kilogramów, a my ustawialiśmy je ręcznie. Używaliśmy też tradycyjnych narzędzi do obróbki kamienia, tak żeby jak najbardziej ją zbliżyć do kształtu jaki miała w średniowieczu – wspomina Ordutowski. Jak podkreśla, sam proces budowli miał pełnić także funkcję edukacyjną. Ale nie tylko: – Naszym celem było zaangażowanie jak największej liczby osób do współpracy. To był proces więziotwórczy – dodaje.