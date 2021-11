Strach utrzymywał się przez wiele lat. Ponure pokłosie niesławnej akcji burzenia cerkwi na Zamojszczyźnie

- Ludzie byli na łące, a cerkiew stała na pagórku. I nagle takie dudnienie. Patrzą, cerkiew rozwalają! I tak wszystkie ludzie z łąki tam pobiegli: Polaki i prawosławne... - opowiada jeden ze starszych mieszkańców Podlodowa w gm. Łaszczów. - No i tam jeden zżynał kopułę. I ta kopuła tak leciała, bez ten dach i z takim hukiem spadła. Ludzie się nazlatywali i tak klękali, modlili się, płakali i też źle życzyli (tym, którzy dokonywali rozbiórki).

Krzyk za zasłoną z kurzu

Mężczyzna zna tę opowieść dzięki przekazom rodzinnym. Opowiada ją jednak w sposób bardzo żywy, emocjonalny, ze łzami w oczach. Nadal nie może zrozumieć tego, co się wówczas w jego wsi wydarzyło. Podlodów nie różnił się przecież od innych miejscowości w tej części powiatu tomaszowskiego. Żyli tutaj obok siebie w zgodzie prawosławni i katolicy. Jak tłumaczy, ci ostatni mieli jednak do kościoła w Gródku daleko, dlatego często (zwłaszcza zimą) chodzili modlić się do podlodowskiej cerkwi.