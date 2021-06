Strażnicy miejscy z Zamościa uratowali wycieńczonego psa

Lublin: ACKiM UMCS Chatka Żaka wspólną przestrzenią kulturalną dla wszystkich lubelskich studentów

Po wielu latach letargu kultowa lubelska Chatka Żaka budzi się do życia. W czwartek została powołana w niej Lubelska Przestrzeń Kultury Studenckiej - przestrzeń do wspólnego działania wszystkich studentów lubelskich uczelni wyższych we wszystkich możliwych formach aktywności kulturalnej.