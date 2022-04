„Strzelecka Majówka” w Klubie Strzeleckim „Snajper” w Lublinie. Zobacz zdjęcia

W sobotniej rywalizacji wzięło udział ponad 50 osób, zaś jutro (1 maja) na strzelnicy w Milanowie (okolice Parczewa) swój udział zapowiedziało ponad 70 zawodników. Będą wtedy rywalizować na odkrytej strzelnicy w konkurencjach karabinowych (na dystansie 100 metrów) oraz w strzelaniu śrutem do rzutków.

- Taka pogoda, że tylko albo na grilla, albo na strzelnicę - żartuje Konrad Sobolewski ze „Snajpera”. - Trenuję od niedawna, tak naprawdę do tego sportu namówili mnie znajomi. Po wielu latach wspólnej znajomości okazało się, że się tym interesują, mają licencje, pozwolenia na broń, jeżdżą na zawody, które są przecież wymagane do utrzymania licencji. Postanowiłem również spróbować. „Strzelecka Majówka” to moje drugie zawody w tym roku, a strzelam z broni pneumatycznej i sportowej - dodaje.