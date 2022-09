Studenci musieli wyskoczyć z większej kasy. Opłaty za akademiki poszły w górę

Uczelnie podały już dokładne stawki za pokoje dla studentów i każda z nich w porównaniu do ubiegłego roku podniosła swoje ceny. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej stawki poszły w górę o ok. 10 proc., natomiast na Politechnice Lubelskiej zakwaterowanie wzrosło o 25 proc. Jak podkreśla Iwona Czajkowska-Deneka, rzeczniczka prasowa Politechniki Lubelskiej po części wynika to z podwyższenia standardu dwóch domów studenckich, które przeszły gruntowny remont, jednak decydujący wpływ ma wzrost kosztów utrzymania akademików, głównie cen mediów.

- Mimo wzrostu cen zainteresowanie było duże. O tym, że akademiki cieszą się taką popularnością, decyduje kilka czynników. Po pierwsze, domy studenckie znajdują się na kampusie, więc studenci mają blisko do najważniejszych obiektów naukowych, dydaktycznych i sportowych. Po drugie, życie w akademiku pozwala na ciągły kontakt z innymi młodymi osobami. Równie ważna jest oczywiście cena zakwaterowania. Koszt zamieszkania w akademiku jest niższy niż w prywatnym mieszkaniu - informuje Czajkowska-Deneka.