Studia lekarskie na KUL-u coraz bliżej. Uczelnia podpisała list intencyjny

– Koszt bezpośredni jest trudny do wyliczenia. Wiele inicjatyw podejmowaliśmy przy otwieraniu kierunku pielęgniarskiego i położnictwa, powstało wówczas centrum symulacji medycznej, laboratoria i niektóre pracownie. Zastanawiamy się m.in. nad tym, by mieć własny oddział prosektorium – mówi ks. prof. Mirosław Kalinowski, rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Zaprzecza jednak, by miało się to negatywnie odbić na kierunkach humanistycznych, m.in. historii sztuki, do której nie odbył się nabór na naukę w trwającym roku akademickim.