Sukcesy kajakarzy lubelskiej Fali w pierwszych tegorocznych startach. Zobacz zdjęcia

Rywalizacja w Bydgoszczy odbyła się na torze regatowym Brdyujście. W zawodach wystartowało około 400 zawodników i zawodniczek, reprezentujących 22 kluby z całego kraju. Z szóstki startujących lublinian, pięcioro wywalczyło udział w finałach, zajmując czołowe miejsca.

Reprezentanci LTK Fala Lublin zdobyli w bydgoskiej imprezie trzy medale, dwa srebrne oraz jeden brązowy. Amelia Odój była druga w K-1 2000 m młodziczek (rocznik 2008), a jej rówieśnik Szymon Zubilewicz sięgnął po srebro w tej samej konkurencji, wśród młodzików. Brąz dorzucił jeszcze Ernest Paluch, rywalizując w K-1 500 m juniorów. Tuż za podium uplasowała się Kaja Tamulewicz (K-1 2000 m młodziczek, rocznik 2007), a Michał Zieliński był szósty w K-1 2000 m młodzików (rocznik 2007).

– Kolejnym startem były dla nas długodystansowe mistrzostwa Śląska, które odbyły się w Czechowicach-Dziedzicach na zbiorniku zwanym "kopalniok". W rywalizacji wzięło udział 150 zawodników i zawodniczek z 11 klubów. Uczestnicy startowali na dystansach 1250 m dzieci, 2500 młodzicy i 5000 m juniorzy – mówi Zbigniew Świderski, trener LTK Fala Lublin, wychowawca całej plejady znakomitych kajakarzy i kajakarek. – Zawody te były kolejnym sprawdzianem przygotowania specjalnego naszych reprezentantów do głównych startów sezonu. Wszyscy zawodnicy potwierdzili dobre przygotowanie do sezonu. Przed częścią z nich już w sobotę, 15 maja kolejny start kontrolny w Białymstoku. Wystartują tam także nasi najmłodsi zawodnicy i będzie to ich pierwszy występ w sezonie – dodaje lubelski szkoleniowiec.