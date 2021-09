Świat mówi do niej muzyką. Lidka Szpulka z Lublina założyła zbiórkę na realizację marzenia. Chce stworzyć studio nagrań Joanna Jastrzębska

„Małe. Mobilne. Przyzwoitej jakości. To jest odpowiedni moment, czuję to w kościach, i wiem, co mam robić – zrzutkę też! Dziękuję, że tu jesteś” – tak zaczyna się opis zbiórki. Dowiadujemy się z niego także, do czego finalnie posłuży Wielkie Marzenie Lidki: – Studio będzie służyło do nagrywania muzyki i słów, które ludzkie (i nieludzkie!) istoty uznają za konieczne do pozostawienia Światu. To studio będzie służyć mi i będzie służyć też Tobie, jeśli śpiewasz, grasz, prowadzisz medytacje, tworzysz kurs z intencją, która wspiera to, co żywe i potrzebujesz odpowiedniego miejsca, aby nagrać to, z czym przychodzisz.