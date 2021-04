Światowy Dzień Ziemi pod hasłem "Przywróć naszą planetę Ziemię". Lublin włącza się w obchody

Tegorocznym motywem przewodnim jest hasło: „Przywróć naszą Ziemię”. Ze względu na panującą pandemię Covid-19 i ograniczenia reżimowe obchody tego święta przebiegają trochę inaczej niż dotychczas. Popularne, masowe akcje zbierania śmieci czy sadzenia roślin i drzew odbędą się na mniejszą skalę i w małych grupkach, po to by zachować odpowiednie bezpieczeństwo.

Data – 22 kwietnia, kiedy to dzień trwa tyle samo, co noc, symbolizuje równość na świecie w każdym wymiarze i przypomina, że bez względu na odmienny kolor skóry, narodowość, płeć, orientację czy religię, wszyscy dzielimy tę samą planetę i powinniśmy o nią wspólnie zadbać.

Lublin, jak co roku i teraz włącza się obchody Międzynarodowego Dnia Ziemi. Już w najbliższą sobotę w naszym mieście odbędzie się akcja „Posprzątajmy Lublin na wiosnę”, adresowana tym razem nie tylko do szkół, a do wszystkich mieszkańców, którzy chcą zadbać o swoje otoczenie. Do środy poszczególne rady dzielnic mogły zgłosić wytypowane tereny do sprzątania oraz liczbę chętnych wolontariuszy.

Miejski Wydział Ochrony i Środowiska zapowiedział zapewnienie rękawic i worków, a partnerzy akcji KOM-EKO S.A. oraz KOMA Usługi Komunalne, nieodpłatny odbiór zebranych odpadów komunalnych. W ramach akcji możemy wziąć udział m.in. we wspólnym sprzątaniu dzielnicy Sławinek na terenie między ul. Grabową a ul. Dzieci Zamojszczyzny, aż do terenu przy działkach na ul. Klonowej.