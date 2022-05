Świdnicka Wyprzedaż Garażowa ruszy jeszcze w tym roku?

Wyprzedaże garażowe odbywają się m.in. w Lublinie na Targu Pod Zamkiem. Projekt ten cieszy się ogromnym zainteresowaniem lublinian, którzy w dwie ostatnie niedziele każdego miesiąca mogą tanio kupić antyki, książki czy zabawki, a także wymienić się przedmiotami z innymi sprzedającymi. Pomysł ten podoba się również mieszkańcom Świdnika, którzy chcieliby aby został on zrealizowany również w ich mieście. Inicjatywę popiera, radny Marcin Magier, który złożył już do ratusza, zapytanie o udostępnienie przestrzeni potrzebnej do organizacji eventu.

- Pomysł to oddolna inicjatywa mieszkańców naszego miasta. Choć właściwie stoi za nią jedna mieszkanka - pani Karolina Karaś - wyjaśnia radny.

Pomysłodawczyni nie ukrywa, że inicjatywa została podpatrzona właśnie w Lublinie.