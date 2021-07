Świdnicki Lipiec, tu wszystko się zaczęło. Mieszkańcy ponownie upamiętnili strajki, które wybuchły na terenie PZL-Świdnik 41 lat temu

- Cieszę się, że możemy się tu spotkać ponownie w tej wolności do której dążyliśmy. Według moich obliczeń to już chyba 33. raz gdy się tu spotkamy - mówił Marian Król, przewodniczący Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”. - Jeżeli cofnęlibyśmy się o 41 lat to miasto Świdnik było jednym z najmłodszych miast, a nikt nie ma takiej energii do rewolucji jak ludzie młodzi. Trzeba było mieć dużo odwagi, żeby w pierwszych godzinach strajków, zatrzymywać ludzi i mówić by powstrzymywali się od pracy od godziny 12.00 - dodał.