Świdniczanie po porażce w Będzinie zaczynają w poniedziałek walkę o brązowy medal Tauron 1. Ligi

Podopieczni trenera Witolda Chwastyniaka w decydującej konfrontacji w Będzinie nie byli w stanie ani przez moment nawiązać wyrównanej walki z gospodarzami, którzy niemal przez cały czas dyktowali warunki i nie pozwolili w żadnym z setów przekroczyć świdniczanom bariery 20 punktów.

MKS Będzin zagra tym samym w finale i powalczy o bezpośredni awans do PlusLigi z BBTS-em Bielsko-Biała. Z kolei Polski Cukier MKS Avia Świdnik zmierzy się z BKS Visłą Proline Bydgoszcz o brązowy krążek. Zgodnie z regulaminem drużyny walczące o pierwsze, a także trzecie miejsce będą walczyć do trzech zwycięstw. Pierwsze pojedynki zostały zaplanowane na 2 maja, drugie 6 maja, natomiast trzecie 8 maja.

– W trzecim meczu w Będzinie coś pękło i nie było nas. Nie ma co jednak rozpamiętywać tego już. Troszeczkę nam brakuje siły, gdyż gramy szóstką od dłuższego czasu i trochę to zmęczenie z chłopaków wychodzi. Mamy jeszcze o co grać, bo przecież walczymy o brązowy medal z bydgoszczanami. Mam nadzieję, że się pozbieramy. Tego czasu jest naprawdę mało – podkreśla Witold Chwastyniak, szkoleniowiec Polskiego Cukru MKS Avii.