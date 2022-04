Świdniczanie przegrali u siebie z MKS Będzin. O awansie do finału Tauron 1. Ligi zadecyduje trzeci mecz. Zobacz zdjęcia Krzysztof Szuptarski

Polski Cukier MKS Avia Świdnik przegrał we własnej hali z MKS-em Będzin 1:3 drugi półfinałowy mecz fazy play-off meczu Tauron 1. Ligi Mężczyzn. MVP został wybrany zawodnik gości Brandon Koppers. Pierwsze spotkanie zakończyło się trumfem świdniczan w hali rywala 3:2, a to oznacza, że w rywalizacji do dwóch zwycięstw mamy 1:1. W piątek, 29 kwietnia drużyny spotkają się ponownie w Będzinie.