Świdnik: 70-letni kierowca z ponad promilem alkoholu we krwi wjechał w tył innego pojazdu

Do zdarzenia doszło wczoraj około godziny 16:30 na Alei Lotników Polskich w Świdniku. Jak ustaliła policja, do kolizji doszło kiedy 29-letni kierowca audi wykonywał manewr skrętu, w tym momencie w tył jego pojazdu uderzył 70-letni kierowca volkswagena.

W wyniku kolizji nikt nie odniósł poważnych obrażeń, jednak jak wykazało późniejsze badanie alkomatem – sprawca wypadku miał we krwi ponad promil alkoholu, w wyniku czego funkcjonariusze odebrali mu prawo jazdy oraz ukarali go mandatem karnym. Za jazdę w stanie nietrzeźwości 70-latek odpowie przed sądem, grozi mu do 2 lat pozbawienia wolności.