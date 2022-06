Świdnik. Metodą „na policjanta” chciał oszukać starszą panią. Sam został oszukany metodą „na naiwną babcię” i aresztowany

Zdarzenie miało miejsce na początku tygodnia. 35-latek z Łęcznej zadzwonił do 66-letniej mieszkanki Świdnika. Podawał się za policjanta. Wybadał, czy kobieta ma syna, a następnie zaczął ją przekonywać, że owy syn spowodował poważny wypadek, w którym ucierpiało kilka osób, a jednej zagraża utrata życia.

Następnie straszył kobietę, że syna czeka odsiadka. Chyba, że rodzina ofiary otrzyma pieniądze - 55 tysięcy złotych. Będąc w szoku, kobieta zgodziła się i obiecała, że uzbiera wymaganą kwotę jak najszybciej. Oszust stale pozostawał z nią w telefonicznym kontakcie i nawet „dał do telefonu” syna. Odmienny głos tłumaczył gorączką, złym stanem zdrowia.

To, co miało kobietę utwierdzić w przekonaniu, że jej syn faktycznie jest odpowiedzialny za spowodowanie wypadku, osiągnęło odwrotny do zamierzonego efekt - kobieta wyrwała się z osłupienia. Korzystając z innego telefonu, zadzwoniła do syna. Jak się okazało, nie uczestniczył w żadnym wypadku i nic mu nie grozi.