Świdnik: Na tym skrzyżowaniu nie obowiązuje już nakaz skrętu w prawo

Prawoskręt został wprowadzony na próbę, po konsultacjach władz powiatu z mieszkańcami osiedli znajdujących się w pobliżu skrzyżowania ul. Kusocińskiego, Klonowej oraz Czecha. Oznakowanie miało uporządkować ruch drogowy oraz zmusić kierowców do zdjęcia nogi z gazu. Rozwiązanie to nie wszystkim kierowcom przypadło jednak do gustu. Podkreślali oni, że trudność w wyjechaniu z Klonowej pojawia się jedynie w godzinach 15-16, a na kontrowersyjnym skrzyżowaniu nie było praktycznie wypadków.

We wrześniu, świdnickie starostwo - zgodnie z obietnicami - powróciło do tematu. Włodarze powiatu zachęcali świdniczan do wypowiadania się w kwestii wprowadzonego oznakowania za pośrednictwem oficjalnego fanpage'a. Opinie zamieszczane w komentarzach były podzielone, jednak znaczna część mieszkańców opowiadała się za powróceniem do „tego co było”, czyli usunięcia znaku wymuszającego prawoskręt. Ostatecznie starostwo przychyliło się do opinii przeciwników oznakowania.