Świdnik: Pijany kierowca przebił barierki na moście i wypadł z drogi

Do wypadku doszło w środę (22 września) w miejscowości Oleśniki. W okolicach godz. 10 do policji wpłynął alarm o zdarzeniu drogowym. Po przyjeździe na miejsce funkcjonariusze ustalili, że 29-letni mieszkaniec gminy Trawniki jadąc fordem na zakręcie stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w bariery na moście, a następnie spadł do rowu przy rzece Marianka.

Najbardziej prawdopodobną przyczyną wypadku wydawało się niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze, jednak jak się później okazało - kierowca miał prawie 2 promile alkoholu w organizmie.

Pijany mężczyzna znajdował się w pojeździe sam i nie odniósł żadnych poważnych obrażeń.

Teraz 29-latek odpowie za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu, grozi mu za to do dwóch lat pozbawienia wolności.