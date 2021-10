Świdnik: Pomaganie przez wędkowanie. Przed nami charytatywne zawody wędkarskie o III Puchar Koziołka

Uczestnicy charytatywnych zawodów wędkarskich spotkają się 7 października, o godz. 6, przy zbiorniku nr 3 w Mełgwi. Konkurs potrwa ok. 5 godzin, metodą gruntową (2 wędki). Zapisy oraz informacje o wydarzeniu można uzyskać w sklepie wędkarskim Marwin znajdującym się przy ul. Wyszyńskiego 6 w Świdniku lub pod nr tel. 504 261 014. Wpisowe wynosi 50 zł, ale organizatorzy gorąco zachęcają do przekazywania większych kwot ze względu na charytatywny charakter imprezy. Zapisy na wydarzenie będą przyjmowane do 7 października.