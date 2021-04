Świdnik: Potrącił rowerzystę i uciekł z miejsca zdarzenia. Jest już w rękach policji. Zobacz wideo

Pow. krasnostawski: Nacisnęła mocno hamulec, bo chciała uniknąć zderzenia z łosiem. Uderzył w nią inny samochód

Do groźnego wypadku doszło w minioną sobotę w godzinach wieczornych w Łopienniku Podleśnym (pow. krasnostawski) na drodze krajowej DK 17. Próba uniknięcia zderzenia z łosiem i nagłe hamowanie kierującej volkswagenem doprowadziły do zderzenia z oplem. Trzy osoby trafiły do szpitala.