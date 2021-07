Świdnik tak jak Puławy, Lublin i Kraśnik otworzy swoją jadłodzielnię? Agnieszka Szymuś

Jadłodzielnia w Lublinie Łukasz Kaczanowski/ Archiwum Kuriera Lubelskiego

Kupujemy więcej niż jesteśmy w stanie zjeść, jak wynika z badań przeprowadzonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa w 2020 r., aż 1/3 produkowanej na świecie żywności jest wyrzucana. A co jeśli to, czego nie zjemy, moglibyśmy oddać? Do takiego wniosku doszli już mieszkańcy Kraśnika, Puław i Lublina. Czy teraz kolej na świdniczan?