Świdnik. Umówionym hasłem do przekazania 30 tysięcy złotych miało być słowo „Ramzes”

Jak informuje świdnicka policja, na numer stacjonarny seniora zadzwoniła osoba podająca się za policjanta i poinformowała go, że obecnie prowadzona jest przez nich akcja, mająca na celu wykrycie grupy oszustów. Fałszywy funkcjonariusz zaproponował seniorowi, by ten wziął udział w prowokacji. By uwiarygodnić tę historię, rozmówca rzekomo przełączył 77-latka na numer alarmowy policji. Senior uwierzył w opowiadaną historię i zgodził się na udział w akcji i przekazanie pieniędzy po uprzednim podaniu uzgodnionego hasła „Ramzes”.

- W umówionym miejscu senior przekazał uzbierane oszczędności mężczyźnie podającemu się za policjanta. Zgodnie z zapewnieniami, pieniądze miały zostać mu zwrócone po skutecznie przeprowadzonej akcji. Tak się jednak nie stało. W wyniku oszustwa pokrzywdzony stracił 30 tysięcy złotych - informuje komisarz Łukasz Kasperek ze świdnickiej policji.

Policjanci informują, że w podobny sposób oszuści próbowali nabrać jeszcze dwójkę innych mieszkańców Świdnika. Dzięki rozwadze i opanowaniu, zarówno 76-latka, jak i 84-letni świdniczanin zorientowali się, że osoby podające się za funkcjonariuszy, nie mają nic wspólnego z prawdziwą policją a podawane im informacje są zmyślone.