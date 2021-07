Świdnik. Znaczna część gruntówek przeszła już modernizację Agnieszka Szymuś

- Była to jedna z naszych przedwyborczych obietnic, dziś pokazujemy, że to co obiecaliśmy zostało zrobione - mówił w trakcie środowej konferencji dot. zakończenia pierwszego etapu modernizacji sieci dróg gminnych, burmistrz Świdnika Waldemar Jakson.