Świetny mecz Darii Szynkaruk i pewna wygrana piłkarek ręcznych MKS FunFloor Perła Lublin w Elblągu ze Startem

Trzeba jednak pamiętać, że podopieczne Moniki Marzec mają jednak o jeden mecz rozegrany od mistrzyń Polski. W najbliższą środę (27 października, godz. 18), lublinianki w zaległej potyczce zmierzą się na wyjeździe z zawsze groźną, plasującą się tuż za ligowym podium, Piotrcovią Piotrków Trybunalski.

– Drużyna z Elbląga to zespół młody. Przed sezonem wydawało się, że EKS będzie ligowym outsiderem. Dziewczyny jednak pokazują chęć gry i walkę. Dzięki temu urywają punkty zespołom teoretycznie mocniejszym. Nie można im odmówić serca i charakteru – chwaliła najbliższe rywalki w klubowych mediach Marzec.

Zdecydowanymi faworytkami niedzielnej konfrontacji były jednak przyjezdne. Ostatnio są one w dobrej formie, co potwierdzały nie tylko w występach o punkty. Poza tym, wracając do krajowej rywalizacji, ostatni raz zespół z Elbląga pokonał ten z Lublina 12 września 2018 roku.