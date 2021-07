Święto jazzu rozpoczęte. Fotorelacja z pierwszego dnia Lublin Jazz Festiwal Michał Dybaczewski

Pierwszy dzień Lublin Jazz Festiwal za nami. Imprezę otworzył Not For Sale, zabierając publiczność do czasów, kiedy w polskim kinie królował jazz. Zespół, którego liderem jest Krzysztof Gryko zaprezentował materiał ze swojej debiutanckiej płyty „Alibi”.