Święto Parków Krajobrazowych Województwa Lubelskiego. Odkrywamy „Pradolinę Wieprza” w Sobieszynie

Na terenie Województwa Lubelskiego leży 17 spośród 126 parków krajobrazowych w Polsce. Zajmują one łącznie ponad 9,2% powierzchni województwa i są administrowane przez Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych (ZLPK). Zespół administruje także siedemnastoma obszarami chronionego krajobrazu zajmującymi dalszych bez mała 12% (11,9%) powierzchni województwa. Łącznie zatem formy ochrony przyrody podlegające pod ZLPK obejmują znacznie ponad 1/5 powierzchni województwa.

Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych w Biurze i swoich Oddziałach prowadzi szeroko zakrojoną edukację oraz działania informacyjne skierowane do wszystkich grup wiekowych. Jest to wprost realizacją zadań statutowych ZLPK. Wspomniane działania są prowadzone we własnych ośrodkach, punktach edukacyjnych i na ścieżkach poznawczych i dydaktycznych, w placówkach kulturalnych i oświatowych, w terenie, podczas różnego rodzaju wydarzeń (dożynki, festyny itp.). Corocznie biorą w nich udział tysiące uczestników.

W roku 2017 zrodziła idea zorganizowania dodatkowo własnego, dużego, wojewódzkiego wydarzenia edukacyjnego i promocyjnego poświęconego wyłącznie lubelskim parkom krajobrazowym i obszarom chronionego krajobrazu. W ten sposób powstało Święto Parków Krajobrazowych Województwa Lubelskiego. Podstawowym celem organizacji Święta jest popularyzacja wiedzy o parkach krajobrazowych i obszarach chronionego krajobrazu, prezentacja działalności Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych oraz prowadzenie szeroko rozumianej edukacji ekologicznej w terenie. Święto jest także okazją do uroczystego podsumowania konkursów prowadzonych przez ZLPK a także uhonorowania i nagrodzenia osób zasłużonych dla parków krajobrazowych, z którym Zespół owocnie współpracuje. Organizatorzy starają się aby wydarzenie miało miejsce na terenie którejś z form ochrony przyrody, lub też w miejscu dającym szansę na jak największą frekwencje, a tym samym skuteczność prowadzonych działań. W 2017 roku Święto odbyło się w Kozłówce na terenie otuliny Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego, rok później w Muzeum Wsi Lubelskiej, a w 2019 roku na terenie największego z lubelskich parków krajobrazowych – Skierbieszowskiego PK, w Skierbieszowie. Pandemia COVID-19 uniemożliwiła przez dwa lata organizację Święta. W roku bieżącym ZLPK postanowił powrócić do tej dobrej tradycji.