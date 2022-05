Święto zamojskich strażaków. Wydano album, postawiona zostanie figura oraz zaplanowano uroczystości

- Jubileusz stał się dobrą okazją do wydania książki o zamojskich strażakach, ich trudzie, poświęceniu i pasji. To nasze wspólne dzieło - mówi bryg. Andrzej Szozda, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Zamościu oraz współautor publikacji.

Wielki pożar Nowego Miasta

Jest o czym opowiadać. Inicjatywa powołania w Zamościu pierwszej, ochotniczej Straży Pożarnej wyszła od Karola Kłossowskiego, miejscowego aptekarza i XiX zasłużonego działacza społecznego. Jednostka została powołana 30 czerwca 1882 roku. Kłossowski był jej założycielem i jednocześnie pierwszym prezesem. Początki nie były łatwe. Strażacy nie cieszyli się bowiem szacunkiem władz zaborczych. To ich jednak nie zniechęciło. - W 1926 roku funkcjonowały już w Zamościu już trzy oddziały strażackie – podkreśla bryg. Andrzej Szozda.

5 maja 1936 r. na miejscowym Nowym Mieście (ok. godz. 11) wybuchł potężny pożar. Stało się to podobno w domu należącym do „przedmieszczanina” – czyli mieszkańca przedmieść o nazwisku Hakman. Podejrzewano, iż powodem był rozżarzony kawałek węgla, który wypadł z jego kuchni. Szybko od niego zajął się sprzęt domowy, a potem cały dom i okoliczne zabudowania. Pożar był katastrofą. Spłonęło wówczas blisko 150 budynków na obszarze kilku hektarów, także przy dzisiejszej ul. Reja. Ogień strawił także piękną, nowomiejską synagogę. Dwa tysiące przedmieszczan z Nowego Miasta została bez dachu nad głową.