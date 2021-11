Świętowanie 5. urodzin Chełmskiego Parku Wodnego dobiegło końca. Zobacz zdjęcia

Urodziny Aquaparku rozpoczęły się w ostatni piątek (26.11) od tortu z pracownikami oraz zaproszonymi gośćmi. Do grona zaproszonych należeli Pan Longin Bożeński, Przewodniczący Rady Miasta Chełm oraz w imieniu Prezydenta Miasta – Pani Alicja Siatko, Dyrektor Departamentu Promocji, Kultury i Sportu.

Prezes spółki Chełmskiego Parku Wodnego Artur Juszczak na spotkaniu dokonał podsumowania 5 lat działalności oraz wręczył podziękowania dla pracowników za 5 lat wspólnego działania. Nie zabrakło słów uznania dla partnerów – restauracji Champion oraz Siłowni Gold Gym. Wyróżnione zostały również osoby zaangażowanie w powstanie ChPW – Pani Agata Fisz, Pan Stanisław Mościcki, Pan Zbigniew Mazurek oraz Pan Mirosław Czech. Niestety nie mogli oni wziąć udziału w celebracji pięciolecia z różnych powodów, zawodowych, osobistych lub zdrowotnych.

– To prawda. Impreza była najwyższym poziomie. Nasi Saunamistrzowie pokazali, co potrafią, ale bez Was - kochani Goście - nie byłoby klimatu i szalonej zabawy. Dzięki, że byliście i dzięki, że jesteście codziennie – czytamy w komentarzu na Facebooku Chełmskiego Parku Wodnego.