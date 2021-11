Sytuacja na SOR przy SPSK4 w Lublinie nie poprawia się. Na zwolnieniach lekarskich coraz więcej personelu

- Przez weekend przybyło pracowników SOR-u, którzy przeszli na zwolnienia lekarskie. Obecnie jest to 59 osób, w tym 27 pielęgniarek, 19 ratowników medycznych, 9 rejestratorów medycznych, 4 sanitariuszy, a ponadto kilkoro lekarzy - mówi Alina Pospischil, rzeczniczka prasowa SPSK Nr 4 w Lublinie.

Szpital nie wyklucza, że powodem takiej sytuacji jest to, że placówka nie zakwalifikowała się do II poziomu zabezpieczenia covidowego przez Ministerstwo Zdrowia, przez co pracownicy nie mogą liczyć na otrzymanie tzw. „dodatku covidowego”.