Szczeniak porzucony w lesie w powiecie puławskim szuka domu

Zgodnie z informacją podaną za pośrednictwem social mediów fundacji, zwierzę zostało zauważone przez rowerzystów, którzy zabezpieczyli psiaka i przywieźli do ośrodka turystycznego prosząc o pomoc. Sprawa dotarła do Przyjaznej Łapy za pośrednictwem mieszkańca Kośmina, który otrzymał informację o szczeniaku znalezionym w pobliskim lesie.

- Maluszek jest już w drodze do Puławskiego Centrum Weterynaryjnego. To psie dziecko, tak bardzo bezbronne i wystraszone... Serce nam pęka na myśl o tym, co by się stało gdyby nie został dostrzeżony - mówią wolontariusze fundacji.