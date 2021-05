Szczepienia na Lubelszczyźnie. Mobilne punkty dotrą w pięć rejonów

- Aktualnie trwa przygotowanie do relokacji mobilnego punktu szczepień powszechnych, który był wykorzystywany podczas akcji „Zaszczep się w Majówkę” na Placu Zamkowym w Lublinie, do powiatów o najmniejszej liczbie osób zaszczepionych. Szczepienia przeciw COVID-19 we wskazanych powiatach zostaną rozpoczęte po otrzymaniu z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych dostawy jednodawkowych szczepionek firmy Johnson&Johnson. Szczegóły odnośnie harmonogramu relokacji kontenera oraz organizacji procesu szczepień zostaną przekazane w późniejszym terminie - informuje Agnieszka Strzępka, rzeczniczka wojewody.

W województwie lubelskim wykonano do tej pory 770 tys. szczepień. Z czego w pełni zaszczepionych jest 220 tys. osób. Ostatniej doby zaszczepiono blisko 20 tys. osób w regionie. Największy wskaźnik wyszczepialności jest oczywiście w Lublinie. Są jednak tzw. białe plamy na rządowej mapie szczepień. Do powiatów o najmniejszej liczbie osób zaszczepionych należą powiaty: biłgorajski, chełmski, lubelski, łukowski i zamojski. Stąd decyzja wojewody o tym, aby w te miejsca wyruszył tzw. mobilny punkt szczepień.

Jak idzie akcja szczepień na Lubelszczyźnie? Na przykład punkt szczepień Szpitala Tymczasowego przy ul. Radziwiłłowskiej 13 szczepi dziennie ok. 560 osób dziennie. Do dziś łącznie zrealizowano tu ok. 34 tys. szczepień przeciwko COVID-19, prawie 12 tys. osób otrzymało już dwie dawki szczepionki. Najwięcej zaszczepiono tu seniorów w wieku 70+, otrzymali oni 21 tys. dawek szczepionki.

- Kolejne grupy wiekowe otrzymały ich mniej, co ma związek ze znacznie późniejszym rozpoczęciem procesu wyszczepiania młodszych roczników. W punkcie szczepień szpitala tymczasowego osoby 60+ otrzymały 4600 dawek, 50+: 2200, 40+: 3000, osoby przed 40 rokiem życia łącznie: 2900 dawek. Na szczepienie nie zgłosiło się 1,8 proc. osób zapisanych, a odmowa kwalifikacji do szczepienia miała miejsce w przypadku niespełna procenta zgłaszających się - informuje Anna Guzowska, rzecznik SPSK1.

Natomiast w punkcie szczepień zorganizowanym w SPSK4 do tej pory zaszczepiono około 16 tys. osób. Obecnie przy ul. Jaczewskiego szczepionych jest do 800 osób dziennie. - Jest to możliwe dzięki pracy sześciu zespołów i 12 lekarzy kwalifikujących do szczepień. Większość szczepionych u nas osób przyjmuje szczepionkę Pfizer. Drugą dawką preparatu AstraZeneca szczepieni są głównie nauczyciele - wyjaśnia Alina Pospischil, rzecznik prasowy SPSK4 w Lublinie.

Cały czas trwa dyskusja na temat tego, jak zachęcić Polaków do zaszczepienia się przeciw COVID-19. Propozycje były i są różne, począwszy od obowiązkowości szczepień, po wprowadzenie kar lub nagród za zaszczepienie. - Ja jestem zwolennikiem edukowania, tłumaczenia, mówienia o szczepieniach. Wiem, że to zabiera sporo czasu i wymaga nakładu sił. Dla mnie najważniejsze jest to, aby ludzie w ramach edukacji zrozumieli, że to jest po prostu dla nich dobre. Nie można karać dorosłych ludzi jak dzieci. Z drugiej strony pozytywna motywacja w formie nagrody też wydaje mi się słabym pomysłem. Tutaj powinno chodzić o odpowiedzialność za swoje zdrowie, swoich najbliższych czy współpracowników - wyjaśnia lek. Tomasz Zieliński, prezes Lubelskiego Związku Lekarzy Rodzinnych-Pracodawców.