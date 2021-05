Szczypiorniści Azotów Puławy jadą do Kielc. W starciu z Łomżą Vive dokonają niemożliwego?

- Znając trenera Talanta (Dujszebajewa – red.), nie będzie mowy o odpuszczaniu i zagrają na sto procent. W zespole nie mają słabych zawodników, tak że zdajemy sobie sprawę gdzie jedziemy i kim zagramy – mówi Rafał Przybylski. - Do meczu powinniśmy podejść na większym luzie, bo z Płockiem za bardzo chcieliśmy i nam nie wyszło. Do Kielc trzeba pojechać i zagrać dobre zawody. Musimy być bardziej skoncentrowani, żeby nie gubić się na podaniach dwu, trzymetrowych. Każdy nasz błąd będą wykorzystywać – dodaje rozgrywający Azotów.

W minioną sobotę Azoty przegrały u siebie z wicemistrzem Polski, Orlen Wisłą Płock 24:33. W czwartek rywalem puławian będzie zespół, który w tym sezonie nie stracił jeszcze punktów, a w poprzednim przegrał zaledwie jeden mecz. Łomża Vive pewnie zmierza po 10. z rzędu tytuł mistrza Polski, a ponieważ kielczanie odpadli już z rozgrywek Champions League, to wszystkie siły mogą poświęcić na walkę w PGNiG Superlidze.

W pierwszej rundzie puławianie rozegrali z Łomżą Vive dobre zawody, ale przegrali we własnej hali 29:33. Do tamtego spotkania Azoty także przystąpiły kilka dni po wysokiej porażce z Orlen Wisłą. - Przyjechaliśmy z Płocka po bardzo słabym meczu i zagraliśmy całkiem nieźle z Kielcami. Liczę, że tym razem będzie podobnie – mówi Michał Szyba.

- Michał jest najlepszym graczem Puław. On dzieli i rządzi w ataku oraz obronie. Jest najbardziej doświadczonym zawodnikiem, więc ma najwięcej do powiedzenia na parkiecie, ale także w szatni – uważa Michał Lijewski, zawodnik i drugi trener Łomży Vive. - Będzie bardzo zmotywowany na to spotkanie, bo zawsze zawodnik chce zagrać jak najlepiej przeciwko swojej byłej drużynie.

„Lijek” zaznacza jednak, że jego koledzy muszą uważać nie tylko na Jureckiego. - Drużyna z Puław jest bardzo mocną, zbilansowaną ekipą. Mimo trudności w tym sezonie i zmiany trenera, ich cele nie zmieniły się. Walczą o brązowy medal i wszędzie szukają punktów. Mecz z Płockiem im nie wyszedł, zrobili zbyt dużo błędów indywidualnych, żeby móc nawiązać walkę. Pewnie mieli już poważną rozmowę z trenerem Robertem Lisem i wyciągną z tej porażki wnioski. Mecz w czwartek z ich strony będzie zupełnie inny – uważa rozgrywający Łomży Vive.