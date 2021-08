Szczypiorniści Azotów Puławy na ostatniej prostej przed startem nowego sezonu

Kadra brązowego medalisty PGNiG Superligi w poprzednim sezonie zmieniła się w niewielkim stopniu. Z zespołu odeszli Michał Szyba, Mateusz Seroka i Andraz Velkavrh. Natomiast dołączyło dwóch nowych zawodników – skrzydłowy Dawid Fedeńczak oraz rozgrywający z Austrii, Boris Zivkovic.

- Skrzydłowy zawsze ma łatwiej, więc Fedeńczak szybko się wkomponował do zespołu. Z Borisem jest trudniej, bo do tej pory w obronie i ataku grał zupełnie coś innego. Ale daliśmy sobie czas do października i do tego czasu spokojnie będzie się wdrażał w to, jak chcemy grać – mówi Robert Lis.

- Boris zmienił środowisko, więc jest mu ciężej. Staramy się jednak pomóc w aklimatyzacji i mam nadzieję, że na starcie ligi będziemy prezentować odpowiedni poziom – twierdzi Antoni Łangowski, rozgrywający Azotów.

Szkoleniowiec puławskiej drużyny jest zadowolony z pracy, jaką zespół wykonał w okresie przygotowawczym. – Zakres pracy, którą trzeba było wykonać, wykonaliśmy. Do turnieju w Brześciu wszystko szło w miarę dobrze, potem drobne urazy pokrzyżowały nam grę w dwumeczu z Płockiem. Te spotkania nie wypadły okazale. Teraz przygotowujemy się przede wszystkim do dwumeczu z Chorwatami. Myślę, że będzie to ciężki pojedynek – uważa Robert Lis.