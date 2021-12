Szczypiorniści Azotów Puławy zagrają w piątek w Mielcu z ekipą Handball Stali

Puławianie do piątkowego przystąpią w bardzo dobrych nastrojach, gdyż w poprzedniej kolejce rozbili na wyjeździe KPR Gwardię Opole 32:15. MVP spotkania został ukraiński prawoskrzydłowy Andrij Akimenko. Azoty po tej wygranej utrzymały trzecią pozycję w tabeli PGNiG Superligi, mając po jedenastu rozegranych meczach 24 pkt. (8 zwycięstw i 3 porażki).

Będzie to przedostatni mecz teamu trenera Roberta Lisa w 2021 roku. Drużyna z Puław pierwszą rundę zakończy natomiast wyjazdową potyczką z Górnikiem Zabrze (11 grudnia). Potem nastąpi przerwa w rozgrywkach, a puławianie do zmagań ligowych powrócą dopiero 5 lutego 2022 roku, rozpoczynając rundę rewanżową wyjazdowym starciem z Grupą Azoty Unią Tarnów.

Azoty będą zdecydowanym faworytem potyczki w Mielcu. Jak podkreśla szkoleniowiec mielczan, próżno szukać słabych stron w puławskim zespole, który charakteryzuje solidna, mocna obrona oraz dobrze funkcjonujący atak. Nie można zapominać także o kluczowej postaci w szeregach puławian jaką jest Michał Jurecki. – To on jest tam mózgiem całego zespołu, ale inni zawodnicy jak obrotowi, skrzydłowi to też gracze z dużą jakością. Puławy to bardzo dobry zespół, który w tym roku wygląda naprawdę solidnie – mówi Rafał Gliński, trener Handball Stali Mielec.