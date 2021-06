Szczypiorniści MKS Padwa Zamość uroczyście podsumowali sezon. Zobacz zdjęcia

Żółto-czerwoni w kampanii 2020/21 zajęli drugą lokatę w grupie D na zapleczu PGNiG Superligi. Podopieczni trenera Marcina Czerwonki w dwudziestu spotkaniach zgromadzili 46 pkt. (16 wygranych i 4 przegrane). Zamościanie o zaledwie jedno oczko okazali się gorsi od ekipy Orlen Upstream SRS Przemyśl. Trzecia lokata przypadła natomiast zespołowi MUKS Zagłębie ZSO 14 Sosnowiec (39 pkt.).

– Mamy za sobą specyficzny rok. Z powodu pandemicznych obostrzeń niemal przez cały sezon musieliśmy grać przy pustych trybunach. W naszym przypadku było to spore utrudnienie, ponieważ przyzwyczailiśmy się do tego, że zawsze możemy liczyć na ósmego zawodnika, czyli niesamowitą zamojską publiczność. Mimo takich warunków chcieliśmy koniecznie zrealizować cel sportowy, którym miał być awans do Centralnej I Ligi w sezonie 2021/2022 – podkreśla Sławomir Tór, wiceprezes Padwy Zamość.