Szczypiorniści Padwy Zamość oraz AKPR AZS-AWF Biała Podlaska szlifują formę przed startem Ligi Centralnej

W legionowskim turnieju wzięły udział trzy drużyny – miejscowy KPR, Handball Stal Mielec i Padwa Zamość. Wszystkie zespoły grały ze sobą po dwa razy, a ze względu na dużą intensywność wydarzenia, spotkania odbywały się w formule 2x20 minut.

W pierwszym dniu zmagań Padwa wygrała ze Stalą 20:19 i zremisowała z gospodarzam 18:18. Z kolei w drugim dniu zamościanie przegrali z mielczanami 15:28, a następnie pokonali legionowian 20:15. To pozwoliło im na triumf w całej imprezie.

– W porównaniu do turnieju w Mielcu wyglądaliśmy już nieco lepiej. W naszej grze pojawiło się sporo ciekawych momentów, a zwłaszcza w obronie zaczęło to funkcjonować – mówi Zbigniew Markuszewski, szkoleniowiec Padwy. – W ataku mamy jeszcze dużo do zrobienia. W całym turnieju przytrafił nam się jeden słabszy mecz, w którym popełniliśmy zbyt dużo błędów i skończyło się to wysoką przegraną. Generalnie jednak mały kroczek do przodu został zrobiony – dodaje trener żółto-czerwonych.