Szczypiornistki AZS UMCS szlifują formę przed startem I ligi. Akademiczki sparowały w Lublinie. Zobacz zdjęcia

Tytuł MVP otrzymała Weronika Janczarek, natomiast najlepszą zawodniczką MKS AZS UMCS wybrano Julię Skubacz.

– Okres przygotowawczy należy do tych najmniej przyjemnych i najcięższych okresów dla sportowców. Przygotowujemy się już od dłuższego czasu i pracujemy na sukces dla Lublina – podkreśla Julia Skubacz, zawodniczka MKS AZS UMCS.

– Stawka w tym roku jest większa, dlatego nasze przygotowania są dobrze zorganizowane. Na razie zaczynamy etap gier kontrolnych i mam nadzieję że przyniesie to efekty w lidze. Każdy sportowiec chce przede wszystkim wygrywać. Sparingi to przede wszystkim sprawdzian naszych możliwości oraz etapu przygotowania. Myślę, że powoli zmierzamy w odpowiednim kierunku. A ostatnie sparingi tylko to potwierdzają – dodaje.

Drużyna trenera Patryka Maliszewskiego w kampanii 2022/23 będzie rywalizować w 12-zespołowej grupie C I ligi. Rywalkami lublinianek będą ekipy: Suzuki Korona Handball Kielce, KPR Marcovia ROKiS, SMS ZPRP I Płock, Handball Warszawa, UKS Varsovia Warszawa, ChKS PŁ Łódź, AZS AWF Warszawa, SPR Handball Rzeszów, AZS UW Warszawa, JKS San Jarosław i PreZero APR Radom. MKS AZS UMCS sezon rozpocznie 17 września, podejmując u siebie akademiczki ze stolicy.