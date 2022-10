Szczypiornistki MKS FunFloor Lublin od porażki z węgierskim Siofok KC rozpoczęły zmagania w Lidze Europejskiej. Zobacz zdjęcia

– Myślałam, że ten pojedynek będzie wyglądał zdecydowanie inaczej i na pewno liczyłam na znacznie bardziej wyrównane spotkanie – podkreśla Monika Marzec, trenerka MKS FunFloor.

– Końcówkę pierwszej połowy przegrałyśmy 0:4, natomiast w drugiej odsłonie praktycznie wszystko nam się zawaliło. Mieliśmy wiele sytuacji stuprocentowych, których nie potrafiliśmy wykorzystać. Do tego zrobiliśmy dziesięć błędów, gdzie przed przerwą tylko trzy. Nie wykorzystaliśmy między innymi pięciu szybkich ataków i tak nie może być, gdyż potem to mści się na nas. Generalnie druga połowa nie była dobra w ofensywie, bowiem rzuciliśmy zaledwie siedem bramek, a to zdecydowanie za mało na tak silnego przeciwnika. W nastepną sobotę czeka nas rewanż na Wegrzech. Nie będzie łatwo, ale zamierzamy walczyć do samego końca – dodaje.

Sobotnia konfrontacja rozpoczęła się od gry bramka za bramkę i w 10. minucie tablica wyników pokazywała remis 5:5. Dwie minuty później po trafieniu Julii Pietras, gospodynie po raz pierwszy w tym meczu wyszły na prowadzenie 6:5. W kolejnym okresie żadnemu z zespołów nie udało się odskoczyć na więcej niż jednego gola, a po bombie z drugiej linii Magdy Więckowskiej w 18. minucie wciąż był remis (8:8).